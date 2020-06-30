身為國際硬體設計製造重鎮，台灣硬體供應鏈的重要角色在今年疫情下更顯關鍵，結合民間硬體能量與政府政策資源打造硬體創新應用的「Mighty Net硬體創業加速計畫」，去年已成功協助了24家國內外硬體新創跨越創業門檻，大幅縮短開發量產時程最短至3個月，今年持續輔導新創走向市場，上半年12家進駐團隊在6月30日展示其研發成果及發展計畫，並開始招募第二期團隊。

「Mighty Net硬體創業加速計畫」是由經濟部中小企業處提供指導，並由林口新創園與Mighty Net邁特創新基地共同推動與執行。林口新創園表示，Mighty Net將30年豐富的EMS電子製造經驗與資源提供給硬體新創，是極大的助益，而國家級的林口新創圈致力打造國際新創交流的舞台，則能補足團隊在創業上各方面的資源需求。

走過第一年的加速計畫，成功吸引了超過12個國家的硬體新創來台汲取資源，讓世界看見台灣扶植硬體新創的硬實力。Mighty Net今年以「Last Mile of Hardware innovation-硬體新創最後一哩路」為主軸，招募更多國內外的新創團隊接受輔導，協助新創從源頭的生產製造把關，除了減少團隊和代工廠溝通成本，還能幫助團隊大幅縮短量產、出貨、產品上市（Time to Production, Delivery, Market）的時間。

「Mighty Net硬體創業加速計畫」今年的關注領域涵蓋智慧醫療、智慧工廠、智慧物流、智慧農業等四大領域，本次Demo Day的發表新創即來自各個領域，且各有其獨到的產品定位及亮點。其中翔探科技推出「無人機人工智慧系統管理系統」，並針對各種工業用無人機需求提供整機客制化方案；輔人科技開發「非接觸式照護輔助墊」，能有效提升長者的夜間照護效率，而通潤公司則自行研發的「IOT多參數水質感測器」，整合先進奈米高分子材料與物聯網技術。

生德奈生物科技掌握獨特的「微生物反應器技術」，將用於生產治療性單克隆抗體和其他蛋白質藥物，能替大型藥廠和頂級研究機構等帶來顯著效益；孔木公司推出的「智能電蟻拍」除了有輕鬆快速殺掉螞蟻的功能，更能用手機拍攝螞蟻移動軌跡，用AI判別螞蟻巢穴或源頭所在，用電蟻拍一舉消滅螞蟻。

貓做科技開發的「iPetoi」是全球第一個全自動清潔並能智慧記錄排泄物數據的狗狗廁所，搭配專屬行動APP，輕鬆又簡單地掌握愛犬醫療紀錄、預測老齡健康風險，獲得適切的寵物保單與專屬飲食建議，也能不時獲得寵物美容服務。安登公司推出「配配茶無人製茶機」，解決了手搖飲業人員流動率高、同業間競爭激烈、營業成本上升等三大問題。

翼丰公司的「H.E.R.O. app」將使用者的手機變成地震偵測裝置，運用大量數據的收集及運算，再即時發布警訊至各手機用戶端，達到快速提供地震資訊甚至預警的效果。爵形設計將FDM(積層)技術與石材做結合，推出極具設計感的造型燈飾，並透過線上平台讓有大理石元素之產品在市場上更容易被看見。Fuelstation的「GO+耳機」重新定義了耳機及聆聽串流音樂的新方法。

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