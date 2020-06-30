從事膠帶生產與製造的美商3M子公司利芃國際公司，不敵全球市場競爭嚴峻將關廠，今函報大量解僱計畫書給桃園市勞動局，預計8月底資遣227人，僅留約10名員工後續文書辦理，勞動局明將會同就服處進場訪查，連同100名外籍移工，協助勞資協商、失業給付申請及轉介求職。

創立於2010年的利芃國際股份有限公司，隸屬於美商3M集團，主要從事各種膠帶生產與製造，產品行銷全世界，在台共有觀音一廠及二廠2工廠。

勞動局勞資關係科長張哲航指出，利芃今下午向勞動局通報大量解僱計畫，提及因全球市場嚴峻競爭，導致業務緊縮，預計於8月31日前資遣觀音一廠及二廠勞工共227人，今年9月正式停止營運，符合60日前通報規定。

張哲航說，2廠總計有237人，廠方會預留10人最後文書處理，年底解散公司，公司另有100名外籍移工，勞動局外勞科也會一併協助轉介，就服處也將進場辦理失業給付跟求職轉介說明會。

張哲航強調後續會督促利芃公司，依勞動法令規定給付工資及資遣費等費用，也將關注公司執行情形並積極協助員工辦理失業給付及後續轉介就業，維護勞工權益。

(中時 )