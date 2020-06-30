歸來國小以地方特產青蔥為題製作繪本，珍貴手稿校方完整收藏。（林和生攝）

屏東市歸來社區以生產青蔥聞名，學校耗時1年時間，讓5年級學生實際田間踏查、親自下田採收，編寫出沾滿家鄉泥土味道的繪本，出版時間因為疫情有所延後，但校方仍趕在畢業典禮前夕首刷出爐，將送給全校學生，也讓畢業生帶走最珍貴的禮物。

指導老師陳明蓁表示，一年前聽到一首歌講述阿母的手因照顧孩子而逐漸粗糙，讓她感受很深，於是興起了編撰繪本念頭，決定結合在地特色「青蔥」，加上班上有2位孩子是新台灣之子，於是也融入新住民角色，由學生自行設定場景與對話，整本書都由他們主導。

這段時間除了參訪蔥田，也親子體驗種蔥，同時加入食農教育，讓學生把青蔥融入食材，作成蔥花蛋，更到大廟巡禮，瞭解在地信仰。

學生徐卉邑說，印象深刻是畫媽媽煮菜那一幕，聯想到平常她在廚房模樣，就覺得媽媽很辛苦；林亮妤表示，媽媽是從越南嫁來的新住民，因此對這本書的媽媽感覺特別親切，過去曾幫忙「揀蔥」，辛苦1天才賺200多元，真心覺得這工作薪資微薄又辛苦。

學校主任吳春瑩指出，繪本首刷300本，除了讓社區居民認購，也送給全校65位學生每人1本，讓他們藉此瞭解家鄉經濟作物。屏東市民代表吳漢霖坦言，這本充滿情感的繪本，除了讓孩子更瞭解農民辛苦與地方產業，更盼土地的味道深植他們心裡，久久就拿出來回味一番。

(中時 )