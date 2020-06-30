砸錢了事！美參院提議買下土耳其S-400 化解F-35僵局 18:022020/06/30 中時電子報 楊幼蘭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 俄羅斯S-400「凱旋」（Triumf）飛彈防空系統的資料照。（俄羅斯國防部） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國和土耳其的S-400爭議 美國為了土耳其 採購俄製S-400防空系統，和安卡拉僵持不下，堅持不肯交付F-35戰機。不過如今美國參院提案，建議乾脆買下S-400，以化解雙方僵局。 (中時電子報) #F-35 #隱形戰機 #S-400 #防空系統 #美國 #土耳其 #俄羅斯 #買 #採購 #僵局 #化解 也許您會感興趣 軍事熱門新聞 第二波新冠肺炎攻擊美軍更狠 恐像海嘯來襲 - 軍事 印度發現大陸IL-78加油機 現身巴基斯坦空軍基地 - 軍事 美反潛機今通過台海 離大陸海岸基準線不到45海里 - 軍事 美軍忙新冠疫情 陸趁良機南海固權 - 軍事 還不如沒有！英在兩航母上猛砸錢 負擔不起艦載機和護航艦隊 - 軍事 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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