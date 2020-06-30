美國和土耳其的S-400爭議

美國為了土耳其 採購俄製S-400防空系統，和安卡拉僵持不下，堅持不肯交付F-35戰機。不過如今美國參院提案，建議乾脆買下S-400，以化解雙方僵局。

(中時電子報)

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