在青島賽區進行的CBA復賽，北京首鋼今日面對浙江的強勢挑戰，華裔球星林書豪在最後0.6秒的關鍵時刻兩罰全中，幫助北京最終以92比90氣走對手，拿下2連勝，戰績23勝13敗，暫居第5，僅次於廣東、新疆、北控與廣廈。

由於浙江以純本土球員應戰，因此北京雖然有林書豪和尤度兩位外援，但受到賽事規則限制，林書豪整場比賽只上場25分鐘，全場12投6中，攻下全隊最高17分，外加4助攻。

實際上林書豪前3節狀況不慎理想，決勝第四節兩軍戰況膠著之際率先挺身而出，尤其是在最後0.6秒雙方90比90平手，林書豪執行最後一擊，出手時被對手打手犯規，裁判經過影帶重新審查後堅持原判，即便浙江總教練劉維偉抗議也不法改判，並且要隊員直接放棄搶籃板機會。

林書豪順利罰進第1球，第2球只要故意不進比賽就能結束，林書豪採取故意用打板的方式罰球，沒想到球罰進去了，也給了對手0.6秒最後一擊機會，浙江喊出暫停，可惜最後還是沒能扭轉戰局，北京首鋼在驚滔駭浪中順利保住勝利果實。

(中時 )