今年是台北霞海城隍廟的霞海城隍渡台200年，雖受疫情影響，廟方停辦遶境，但仍將費用捐贈防疫使用，並與中華文化總會、大稻埕創意街區發展協會主辦，以祈福除煞、祝壽匯演、在地串連、傳承文化作為這次主軸，7月連續3周的匯演，熱鬧登場。

台北霞海城隍廟管理人陳文文說，今年做了霞海城隍老爺渡台200年特刊，希望大家透過生動的插畫及精練的文字一起來透視近幾年，城隍廟在國內外及在地的串聯的成果。大同區長林聰明說，城隍廟為疫情捐贈100萬作為防疫物資，雖然沒有遶境，但區公所仍響應城隍生日的「戀念大稻埕–城隍生日200趴」，串聯店家抽城隍限定商品，演出會串踩街嘉年華。

台灣新文化運動紀念館長許美惠則說，這次為傳承在地北管文化，邀請城隍爺、城隍夫人一同欣賞靈安社、共樂軒、雙連社及國小藝陣精采演出。

廟方表示，文總邀請柯智豪音樂工作室以自我認同、語言延續舉辦島語–大稻埕音樂節，在城隍生日當天做多元串聯，如台灣新文化運動紀念館北管音樂會、大同區公所舉辦精采演出，也有店家辦抽獎，以城隍限定概念推出商品跟優惠實體加上線上專區，台北地下街還有祝壽歌仔戲。

廟方也提到，今年城隍壽宴更在廟旁的第一銀行連擺2天，北捷的「搭捷運遊台北」活動，也與城隍廟及大稻埕創意街區發展協會合作，結合大稻埕商圈21間特色商家，優惠含來店禮、商品優惠、滿額贈等；大稻埕騎樓下有蔥、蒜、肉桂乾貨飄香，以及「抓帖漢方調養身心」、時尚設計、在地美食等；8月31日前憑優惠手冊至城隍廟，即可兌換平安符1個，限量100個，送完為止。

(中時 )