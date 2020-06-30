為協助高科技專業人才養成，義守大學工業管理學系參與科技部108學年度科學工業園區人才培育補助計畫，偕同建佳科技股份有限公司產學合作，共同培養職場未來人才，強化實戰經驗。

科技部舉辦人才培育補助計畫，並由科技部南部工業園區從36間大專校院中選出6所學校，派團隊拍攝宣導影片；義守大學工管系的智慧製造發展中心設立類組裝智慧製造管理教學平台，除了讓學生實際操作、維護機台，也透過與建佳科技公司產學合作，促成業師加入指導組裝與建構產線，共同改善教具施作，績效卓著因而入選。

義大工管系老師林煥章表示，義大共有6位同學赴建佳科技實習，親自體會自動化、智慧化、與精實管理精髓，從中學習生產系統的規劃、設備維護，及透過大數據與人工智慧提升軟硬體設備效能等，提前體認行業發展與工作氛圍。

林煥章指出，義大將於109學年度成立智慧科技學院，工管系的智慧製造發展中心也積極朝向AI整合邁進，迎向新時代。

就讀工管系大三的同學吳玨儒說，科技部的「人培計畫」鼓勵學校與企業銜接，延伸課堂外的技巧，實際場域的機器運作更需要投入時間與耐心去觀察、紀錄與思考等，「羅馬不是一天造成的。」

(中時 )