國內疫情趨緩，台北市立圖書館永春分館振興閱讀風氣也振興國旅，7月1日起至年底推出閱讀集點活動，累積閱讀點數就能兌換劍湖山渡假大飯店住宿優惠券、晚餐優惠券、超商禮券、旅遊收納小物等多項好禮，北市圖表示，活動優惠券皆可搭配7月15日上路的振興三倍券至商家消費，歡迎民眾踴躍參加。

北市圖表示，永春分館7月1日起至12月31日舉辦「點閱成金‧振興國旅」閱讀集點送活動，讀者只要持各式有效個人借閱證，至永春分館使用自助借書機借閱圖書並列印收據，同時累積閱讀存摺點數，就能將好禮帶回家。

即日起至10月31日訂閱「圖書到期LINE通知」，不但能體驗即時通知服務的便利生活，還能得到「點閱成金．閱讀存摺」點數200點。

此外，北市圖六合分館也將於7月1日起至12月31日舉辦六合fun一下，自助超easy」自助借書抽獎活動，讀者在活動期間使用自助借書機借閱書籍，持收據且借書達到標準後，也可兌換各項獎品並參加禮券抽獎。

(中時 )