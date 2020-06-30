新北市府中15動畫故事館推出「來一點動畫課-手做動畫材料包」開放全國學校申請，只要線上填寫表單，一鍵送出就能將動畫樂趣帶入校園，新北市偏鄉學校還免收材料費。

府中15長期推廣動畫藝術，並開發多款手做動畫課程，自推出校外教學計畫以來，已累計超過3萬名學生到館參與手做動畫課程，為能讓動畫藝術更深耕於校園。

為打破地域限制，讓更多師生體驗親手做動畫的樂趣，特別推出「來一點動畫課-手做動畫材料包」，將手做動畫課程中的旋轉木馬，製作成衣動畫材料包，開放各校線上申請。

「來一點動畫課-手做動畫材料包」內容包含製作旋轉木馬動畫的材料及教學影片，只要提出申請，由府中15將材料及教學影片寄到學校供老師教學使用，透過教學影片可以從中認識視覺暫留的原理，並由老師帶領同學發揮創造力，動手完成手做動畫，使學生進一步欣賞動畫的奧秘。

「來一點動畫課-手做動畫材料包」每位材料費50元，凡教育部所訂新北市偏遠地區學校，免收課程材料費。課程自即日起開放線上申請。詳細課程資訊可查詢府中15官網或電洽2968-3600分機276。

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