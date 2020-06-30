因應新冠肺炎疫情，國內從一月三十一日起開始全面徵用口罩，中央流行疫情指揮中心開會決議，將徵用到今年12月底，每日徵用800萬片，供指揮中心定額徵用。

國內是從1月底開始禁止口罩出口，6月大解禁之後，一般醫療口罩則由「全額徵用」、改為業者供給每日800萬片給政府的「定額徵用」模式，至於其餘產能部分，開放口罩業者可在國內販售或出口。

原本傳出口罩的徵用期限可能只到7月底，但中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥證實，指揮中心昨天召開「定額徵用口罩後續使用相關事項第二次討論會議」，會中決議徵用期限預計要一路持續到12月底。

莊人祥說，目前民眾對於口罩的需求量仍很大，根據統計，當前每日平均得配送839萬片，沒有持續徵用可能不夠用，至於安全庫存量則維持1億片不變，一旦庫存量有變化，低於1億片，才會滾動調整每日定額徵用的數量，目前仍維持定額徵用800萬片。

(中時 )