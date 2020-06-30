歐盟6月29日將14個新冠疫情緩和的非歐盟國家，列入安全旅遊名單，7月起容許其公民入境，其中包括澳大利亞、紐西蘭、加拿大、日本、南韓和泰國等，但來自美國、巴西及中國大陸的旅客仍未能入境歐盟國家。不過歐盟表明，只要大陸容許歐盟旅客入境，大陸可以加入名單內。

名單仍可能會修改，預計6月30日交由歐盟成員國簽署。被歐盟列入安全名單的另外8國為摩洛哥、阿爾及利亞、喬治亞、蒙特尼哥羅、盧安達、塞爾維亞、突尼西亞和烏拉圭。至於英國，儘管其疫情嚴峻，但在2020年12月31日脫歐過渡期到期之前，英國公民與其家屬在歐盟境內仍享有入境豁免。

但新冠肺炎疫情最嚴重的美國、巴西及俄羅斯，因為感染率仍高，全部被排除在外。美國每年平均有1500萬國民到訪歐盟成員國，未被列入安全名單，料對歐盟國家的旅遊業帶來一定的影響。有歐盟成員國認為，若禁止美國卻開放大陸國民入境，恐有惹怒華府的風險。

除考慮國家的控疫程度外，文件亦包括「互惠」作為重開邊境的標準，即歐盟不會容許禁止歐盟公民入境的國家旅客入境。路透報導，這項名單將自7月1日正式執行，每兩周調整一次，視乎各地如何控制疫情的傳播，以增加或剔除名單內的國家。

為遏制新冠肺炎傳播，歐盟自3月中旬開始關閉邊界，禁止所有非必要旅行。先前，歐盟各國已解除對歐盟成員國公民的旅行限制。

(中時 )