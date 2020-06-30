《再見梵谷－光影體驗展》7月1日登場，在新光三越左營店10樓展至9月27日。（柯宗緯攝）

《再見梵谷－光影體驗展》7月1日登場，在新光三越左營店10樓展至9月27日。（柯宗緯攝）

《再見梵谷－光影體驗展》透過新科技技術，呈現3000幅梵谷經典名作，帶給觀眾視覺、聽覺及嗅覺的三重奏。該展今年初在台北登場，展期近3個月，創下逾15萬名觀眾進場感受這場經典大師饗宴。原訂4月移師高雄，但因疫情延期至7月1日登場，在新光三越左營店10樓展至9月27日。

《再見梵谷－光影體驗展》在全球巡迴超過 50 個城市、累積 600 萬參觀人次。這次為台灣首度引進以世界級經典畫家為主題的沉浸式光影藝術展，日前在台北展出後各方好評不斷，更引發IG打卡風潮，許多觀眾都熱情分享「走入畫中」的美好感受與創意照片。

開幕引言人黃子佼盛讚「2020 最值得期待的藝術大展」，另外不少藝人如八三夭樂團、歌手江美琪、郭靜、李玉璽、李佳薇、李佳歡；演員鄭元暢、周曉涵、宇宙林思宇等都主動在社群媒體上分享親身躍進梵谷作品之中的感動，Bii 畢書盡更將展場作為新歌〈你〉 MV 拍攝場景之一，展示廣闊星空之美。

《再見梵谷－光影體驗展》透過當代科技將荷蘭後印象派巨匠梵谷的《向日葵》、《星夜》、《麥田群鴉》等 3,000 幅作品與珍貴手稿轉作動態影像，使用澳洲知名策展公司暨授權單位 Grande Exhibitions 開發的 SENSORY4™ 投影系統，以 40 多台高畫質投影機搭配影院級環繞聲效，結合最高達 6 公尺的巨型螢幕，搭建成目不暇給的絕美空間。

聽覺上則將有李斯特、韋瓦第、舒伯特、巴哈等大師經典樂章作為陪襯。隨著梵谷的創作生涯演進，在陸續遊歷荷蘭、亞爾、聖雷米和奧維爾小鎮的同時，現場將散發出不同的香氣，不止看跟聽，更能實際「聞」到 19 世紀的歐洲風情。

高雄站的展出場地選擇了新光三越左營店 10 樓國際活動展演中心，展區設計也會因為空間不同進行調整，比起台北站除了更大、更震撼，也會帶給觀眾截然不同的體驗。

除了兩大主要投影展區帶來超越視覺的極致聲光體驗之外，「認識梵谷」靜態展示區則透過梵谷最膾炙人口的作品介紹，引導觀眾走入他曲折短暫的一生；「在亞爾的臥室」則以實景裝置重現梵谷生前的最後的創作時光，讓觀眾一腳就能踩進畫作之中，並留下珍貴的拍攝紀念。

最適合親子共同參與的「繪畫區」將透過影片素描技法，並提供畫架和紙筆，讓大人小孩一起互動臨摹，兼具娛樂性與教育意義。「商品區」則提供眾多台灣獨佔的實用品項，如雨傘、T 恤、襪子、托特包、資料夾、明信片、水杯等，看完展後更能讓藝術直接融入生活。

(中時 )