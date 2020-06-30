藝術家彭一航的《幽靈公園》系列，以公園內水泥製的動物為拍攝對象。（國美館提供）

李怡芸／台北報導

新冠肺炎迫使全球美術館閉門謝客，或將展覽延期，藝術界備受衝擊的此時，國立台灣美術館（國美館）主辦的「2020台灣美術雙年展」仍依原計畫於今年10月17日開展，且在疫情之下，將以「禽獸不如」為命題，由藝術家姚瑞中策展，試圖從人與動物之間的關係，由佛教的「畜生道」為切入點，反思人類對自然和生物的掠奪與宰制。

國美館館長林志明指出，姚瑞中身為藝術家和策展人，近15年來已淡出於策展，此次算得上是「封刀15年後請出山」，以「禽獸不如」為命題，實則人和自然、生物的關係，近年來國際策展上一直是重要的議題，但在台灣相對談得少，今年在疫情當下，以一個物種的樣態探討人獸同源疾病等「溢出」的議題，格外重要。

姚瑞中指出自己多年不策展，卻在今年有段奇遇，決定他了接下此次策展人的任務，他表示自己不僅受到某神明托夢，且一個人在「月世界」勘景時在四下無人的夜裡聽到淒厲的宰豬聲，「當下腦中便出現『禽獸不如』四字」他指出，阮藉曾言殺母者禽獸不如，在姚瑞中看來，地球彷彿人類的母親，但人類對環境的污染、殺生，卻像是對地球母親的凌遲。

姚瑞中指出，今年的台灣美術雙年展，有多項突破以往之處，包括參展藝術家從過去的32人增加為49人，且平均年齡低於40歲；因為期許雙年展走出國美館主體，因此今年另設有衛星展，並與新北、台南、高雄的替代空間合作平行展；此外，雙年展期許走出台灣，因此引人具國際身份又有台灣經驗的藝術家如馬來西亞的區秀詒，出生於加拿大溫哥華的張欣等。

此次雙年展除了以七個子題呼應並延展近年來全球雙年展聚焦於「人類世」的生態環境議題，並另有現場行為、聲音藝術等多種形式進行跨域討論，如鬼丘鬼鏟將以演講形式進行現場行為互動；張欣的聲音藝術則會探討聲音與社會詮釋等議題。

姚瑞中表示，《禽獸不如》特別以符咒為主視覺並以寺廟中常用的「蘭札體」為字形，「有種盾牌的概念」他表示希望以此題為盾，也讓人類同理地思考人和動物的關係。

(旺報 )