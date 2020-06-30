桃園市八德永豐高中「桃園科藝中心」今天啟用，結合星象、航太、國防、蕈菇等，提供學生完善的教學設備及創意空間。（賴佑維攝）

桃園市八德永豐高中「桃園科藝中心」今天啟用，為了銜接108年度課綱，永豐高中發展出17個教師及行政社群，研發35門科藝課程，並結合產官學。除了高科技航太，也有植物大觀園等，提供師生更完善的教學設備及創意空間。

鄭文燦表示，桃園科藝中心規畫完善，有星象館、航太座艙專區、國防科技專區、生活科技教室、體育科技專區、點畫語文教室、混境體驗區、超級大觸屏多功能教學區等，搭配蕈菇、植物大觀園雲端平台、英文學習平台、ZSPACE電腦、行動平板車等軟、硬體設備。而校長林裕豐雖然即將轉調陽明高中，卻也留下最好的禮物。

桃園科藝中心啟用後，除了可以提供永豐多元選修課程外、校訂必修課程、AIoT科技外，也可以支援鄰近國小發展科藝、AIoT課程，達到教育策略聯盟、產官學資源共享的目標。

科藝中心的35門課程中，學校也發揮特色，如永豐高中的蕈菇課程，就由學生培養蕈菇，並藉此進行研究，因為實作結合理論，深受學生喜愛，此次也結合至科藝中心課程。

(中時 )