海洋貢獻獎得主林允進（右三）開發設計的快艇螺旋槳，市佔率高居世界三分之一。（翻攝般若科技公司）

國立台灣海洋大學6月30日頒發第八屆海洋貢獻獎，海大造船系校友林允進開發的新型遊艇螺旋槳及推進器，不僅供應全球3大水上摩托艇製造廠，快艇螺槳的市佔率高居世界三分之一，打響台灣造船產業，也實現他小時候「擁有造船廠的夢想」。

海大校長張清風表示，林允進從小懷抱著設計大船的夢想，畢業後負笈日本東京大學深造時，研究「貨櫃船後半部船型改良」，徹底改變現代船型設計，也榮獲日本造船協會優越論文獎，他的船舶設計被視為典範，也廣泛應用在現今全球商船上。

林允進持續鑽研最新的螺旋槳製程概念與方法，35年前從學界轉入業界，目前不僅是全球最大的水上摩托車及快艇螺旋槳製造廠，在全球快艇螺槳的市佔率更佔三分之一以上，也是唯一有能力替世界引擎大廠委託代工螺旋槳公司。

林允進近年更應用製造螺蜁槳技術，開發出健康鑄鐵鍋，以及打造鋁合金遊艇，完成擁有自己的造船廠夢想，5年來捐助慈善單位金額達1800萬元，林允進獲獎表示，受人點滴當湧泉以報，鼓勵學子「付出越多，老天的福報會更多」。

海大指出，海洋貢獻獎為表彰積極參與海洋事務，推動海洋、海運及水產等相關產業發展有卓越貢獻者，首屆獲獎人為長榮集團總裁張榮發，林允進除成為台灣走向世界的模範，仍持續在大專院校講座及演講傳承自身經驗，對海洋人才培育貢獻極大。

(中時 )