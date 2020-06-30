2005年間擔任股票上櫃的東友公司總經理特助楊其恒，被訴內線交易不法所得270萬元，台灣高等法院認他罪證明確，依違反證交法等罪，就不可易科罰金部分判囚4年。可上訴。

楊男否認內線交易，但高院他後來擔任董事長的光倫公司，在短期內大量購入光菱公司股票3380仟股的消息，涉及光菱公司股票之供求，若為一般正當理性投資人所知悉，對光菱公司股價將有重大影響，實屬重大影響股價消息，他知情後買賣成立犯罪。

(中時 )