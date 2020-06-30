東友公司爆內線交易 總經理特助遭判囚4年 18:182020/06/30 中時 林偉信 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 資料照片 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 2005年間擔任股票上櫃的東友公司總經理特助楊其恒，被訴內線交易不法所得270萬元，台灣高等法院認他罪證明確，依違反證交法等罪，就不可易科罰金部分判囚4年。可上訴。 楊男否認內線交易，但高院他後來擔任董事長的光倫公司，在短期內大量購入光菱公司股票3380仟股的消息，涉及光菱公司股票之供求，若為一般正當理性投資人所知悉，對光菱公司股價將有重大影響，實屬重大影響股價消息，他知情後買賣成立犯罪。 (中時 ) #公司 #內線交易 #內線 #交易 #股票 也許您會感興趣 社會熱門新聞 台積電工程師家暴被休要給妻4500萬 脫產近億結果是… - 社會 台中驚傳當街殺人案！30歲女胸口被刺無生命徵象 - 社會 董娘嬌喊小王「戴套」 公司電腦一開 年收3000萬老董綠爆 - 社會 E奶女會計竊配方跟假富商跑 台「最貴珍奶」人財兩失 - 社會 人妻房事不順被色誘！尪見她與5男「輪番聊色約炮」崩潰 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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