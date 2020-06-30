女星伊能靜近來因參加熟女團選秀節目《乘風破浪的姐姐》人氣再創新高，但近來卻因接受專訪時評價已故歌后梅艷芳被網友砲轟，現更有圈內人士爆出她之前耍大牌的黑歷史，直言伊能靜沒同理心，根本沒把工作人員當人。

一名大陸娛樂圈的工作人員在微博接連發文，先是寫下：「伊能靜評價梅艷芳那一段，看完只想說，管好你自己」，表示自己工作多年見識過許多奇葩藝人都忍了，接著爆料：「我跟這位女藝人所有打過的交道，聽到的她所有說的話，都能清清楚楚明明白白感受到，她根本沒有把我們工作人員當成一個人，沒有絲毫的尊重，沒有絲毫的同理心，從來都沒有！」

工作人員透露，這位女星曾在群組傳了幾十條語音訊息，每個都是50秒到60秒、無緣無故罵工作人員的訊息，有次在暴雨夜裡，她還讓沒有傘四處躲雨的工作人員立刻發郵件給她，這些惡行都令工作人員直呼永遠忘不了。

另外，也有同業人員跳出補充，稱該女星多年前上電台時，聲音聽來溫婉，但實際上表情冷若冰霜，讓他不可置信驚呼「這真的不是人格分裂嗎？」並透露那時北京正好遇寒流，她卻在車上「號稱要補妝」，讓工作人員在寒風中等了15分鐘。一連串耍大牌行徑曝光，讓不少網友看傻眼。

(中時電子報)