新北市EOC於本(30)日通報，本市林口區等16個行政區域，已呈現(橙燈高溫)，並於11時啟動「防熱機制」。林口警分局接獲通報後，積極落實執行，透過利用跑馬燈、臉書等協助推播防熱宣導資訊；勤區查察勤務，訪查獨居老者；運用義警民防等協勤民力，主動巡查易受熱生害民眾並提共協助；視疫情情況提供警察單位公開場地作為避暑地點等多項措施。由分局與各派出所配合啟動時段提供，並利用跑馬燈或於門首告示等方式，提醒民衆在防疫的安全措施下，可入內避暑。

林口分局長陳保安表示，本案執行至目前相關防熱機制成果如下：(一)宣導防範暑熱訊息：計4件。(二)訪查獨居老人：計10件10人。(三)提供駐地開放空間供民眾避暑：計6處13人。

林口警分局除持續強化治安積極作為、交通順暢疏導取締作為外，更將親切的協助民眾做好防熱措施，也呼籲民眾正值盛暑時節，應多補充水分，做好防曬，並隨時留意身體狀況，若有不適，應儘速就醫。

(中時電子報)