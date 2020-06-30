雲林監獄辦理收容人自主監外工作，縣內多家太陽能及農牧業者響應，虎尾耕心有機農場主王玉彰鼓勵收容人要歡喜做，甘願受，薪水多少其次，希望大家都賺到快樂。（許素惠攝）

雲林監獄收容人自主監外作業，從事太陽能板維護清洗工作。（雲林監獄提供／許素惠雲林傳真）

雲林監獄辦理受刑人自主監外作業，媒合受刑人到太陽能公司、農場、牧場等工作，去年迄今多達2000人次，累計203萬薪水，業者和受刑人都適應良好，獄方下午開說明會，業者反應不錯，覺得對紓緩缺工有幫助，獄方希望更多廠家加入，提供受刑人回歸社會善的力量。

漢光農業公司、耕心農場、銓泰科技公司等7家農牧及光電業廠商代表出席說明會，漢光董事長廖丁川說，該公司泰半員工女性，初始大家也會怕怕，如今受刑人像一家人和樂，並稱為「虎尾大哥」，走錯路沒關係，重要的是不要忘了回頭的路。

耕心農場王玉彰期勉受刑人到監外是工作，要有敬業的態度，不要想混日子，就算沒賺到什麼錢，也要賺到快樂，希望歡喜做，甘願受。

還有幾個月就出獄的「彬仔」分享，雖然頂著豔陽清洗太陽能板，做到手都長繭，但能到外面呼吸自由的空氣，還是有說不出的舒暢，會好好珍惜，期待出去以後能繼續工作，翻轉人生。

典獄長林憲銘表示，受刑人在監期間接受適當訓練後，將人力資源挹注到在地的勞動人力需求，除了協助受刑人，建立其自我信心，於出監前妥善做好職涯規畫，更能即時回饋社會，紓解雲林縣在地農業及勞動力缺工問題，該監去年至今年6月，累計出工達近2000人次，勞務收入

203萬餘元，說明受刑人是可以有效回饋社會的人力資源。

(中時 )