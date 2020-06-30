龍華科大金文韻（左一）獲侍酒師（現場組）季軍，參賽師生於競賽現場合影。（校方提供／賴佑維桃園傳真）

2020第13屆美國MNS國際菁英盃競賽成績揭曉，龍華科技大學在觀光休閒系老師鍾涓涓及林奕慬指導下，勇奪3D立體咖啡雕花及手沖咖啡（視訊直播組）雙料冠軍殊榮，並在侍酒師（現場組）項目獲季軍佳績，精湛技藝驚艷全場。

由美國密西根MNS 協會主辦的2020第13屆美國MNS國際菁英盃競賽，期望透過賽事促進國際交流。但今年因受到疫情影響，無法齊聚一堂，部份賽事改以視訊直播方式舉辦，仍吸引來自美國、越南、馬來西亞、新加坡、菲律賓、緬甸、韓國與台灣等8國及地區、超過1000位餐飲廚藝好手報名參賽，選手在異地同時競技，必須克服時差問題，是相當大的考驗。

林奕慬指導系上學生陳淑婷、阮文上，分別奪得咖啡3D立體雕花及手沖咖啡比賽冠軍殊榮。另外鍾涓涓指導學生金文韻，在侍酒師（現場組）項目也榮獲季軍，對於龍華選手專業穩定表現，國際裁判一致給予高度評價。

林奕慬指出，現代人在喝咖啡相當講究，除了要求口感與味道外，立體雕花造型的咖啡更在近年蔚為風尚，並為飲料增添豐富性與趣味性，但是3D立體雕花製作技巧難度也相當高。

由於立體咖啡雕花必須克服緊張感才可穩定發揮，奪冠的陳淑婷，利用課餘時間密集投入立體咖啡雕花訓練。比賽時，陳淑婷發揮童趣，將掌上型遊戲機雕塑在咖啡上，讓看到的人都不禁莞爾一笑；而大面積的立體雕塑不容易掌握，難度相當高，更是陳淑婷此次奪冠致勝的重要關鍵。

而在手沖咖啡競賽中，除了大會指定豆外，阮文上選用堅果調性夾帶著藝伎氣息、整體風味乾淨細緻的巴拿馬波魁特瑪瑪卡特莊園日曬豆做為自選豆，以專業熟練技法及沉穩抗壓表現，依序於6分鐘內完成咖啡豆特色介紹、咖啡沖煮並解說沖煮流程與即時問答等相關步驟，完成一杯香氣濃郁、味美誘人的手沖咖啡，同樣獲得評審激賞，獲得冠軍榮耀。

另外，侍酒師競賽，選手必須在限時內完成紅葡萄酒侍酒服務，包含葡萄酒開瓶、挑酒杯、醒酒、過瓶、餐飲禮儀，臨場反應與專業知識外語應答，以充分展現侍酒師的專業訓練與無微不至的服務。

鍾涓涓表示，金文韻在平時積極認真並配合老師指導勤加練習，學校並提供充足資源與學習平台，終能展現專業自信及優雅的侍酒師服務態度，獲得季軍獎項肯定，印證龍華學子專業技能及穩定的奪牌實力。

龍華科大校長葛自祥強調，學校積極推動產學鏈結、學用合一的實作教育，強調讓學子從做中學，並積極鼓勵學生參與各項專業競賽，唯有經過不斷練習與修正才能在競賽中有穩定傑出的表現。本次獲獎不僅為龍華大放異彩，同學們更在學習及比賽過程中收穫滿滿，增加國際視野。

(中時 )