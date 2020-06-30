由漢翔公司負責研製的首架國機國造高級教練機「勇鷹」號，於22日在台中清泉崗基地正式首飛，由總統蔡英文親自主持，展現台灣國防發展的重要里程碑。「勇鷹」號由漢翔公司運用長期合作夥伴達梭系統提供的解決方案，透過達梭系統旗下多款軟體進行線上協作，從設計、零件加工、驗證、管理到製造，全程使用3D數位模擬，大幅簡化生產流程，提升工作效率，加速製造時間，成功起飛。

首架高教機「勇鷹」專案由漢翔公司採用MBD（model-based definition）技術所製成，研發人員透過達梭系統3DEXPERIENCE平台進行線上協作，從設計、零件與複合材料加工、驗證、組裝、管理到製造皆運用3D模擬，使其在設計階段就能找出問題與瑕疵，並加以修正，相較過去主要使用平面繪圖進行設計與製程規劃，設計缺點往往進入組裝階段才會顯現，而運用達梭系統線上3D平台模擬，不僅可以節省大量時間與金錢成本，整個生產過程皆可完整保留，進而達到更具效率的溝通以及經驗傳承。

漢翔與達梭系統的合作長達30年，達梭系統協助漢翔公司進行智慧製造布局，透過3D解決方案，從管理、設計、模擬、製造到交付，實現全方位數位轉型，以提升生產效率，強化競爭力。漢翔為全球飛機製造商代工零組件，包含波音，空中巴士等等，皆運用達梭系統旗下軟體進行產品設計、生產規劃與製造。奠基於過往紮實的合作經驗，助力本次「勇鷹」國機國造的研製成果。

漢翔公司總經理馬萬鈞表示，漢翔公司相當榮幸能參與本次高教機研發專案，為厚實台灣國防實力盡一份心力。本次高教機的組裝過程透過達梭系統的線上3D平台進行模擬、驗證，使我們在設計階段就能找出缺點並直接改善。相較於30年前研發戰機需耗費10年，這次整個研製過程僅花費3年。未來我們將持續與達梭系統以及各界合作夥伴密切合作，為台灣航空航太產業發展貢獻己力。

達梭系統大中華區總裁張鷹表示，達梭系統向來致力於透過提供線上協作平台，運用虛實整合、數位雙生等創新技術，協助航空航太產業客戶在當地促進產業發展，這次能與漢翔公司共同實現台灣國機國造政策，並見證首架高教機「勇鷹」正式起飛，深感榮耀。未來，達梭系統將持續提供專業軟體服務與多樣化解決方案，推動台灣航空航太產業的發展。

高教機「勇鷹」由中科院、空軍與漢翔公司聯合主導，自2016年起展開研製，原型機終於在去年出廠，並於22日首飛成功，即將正式量產、出機。「勇鷹」自研自製的成果，展現台灣強化國防的決心，亦帶動整個航空供應鏈，將在未來30年為台灣帶來龐大運維商機。

(工商 )