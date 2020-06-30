豐銀投顧分析師羅雅渝表示，美股29日受惠美國5月待售房銷售創歷史新高、波音獲准認證試飛、新款蘋果新機可望於9月亮相等題材，四大指數全面收紅，帶動台股30日開高走高，終場以11,621點作收，漲幅0.68％。

以技術面觀察，加權指數6月合計上漲679點，收復3月下跌月黑K棒高點11,525點，30日盤中高點也一度來到11,638點位置，封閉端午假期後向下跳缺口外，同時收過29日高點11,608點之上，短中期均線呈現上揚走勢，若大盤經籌碼沈澱後量能順利放大，後續將有機會突破前高11,771點。

新台幣匯率方面，30日升破29.5字頭，盤中一度觸及29.423元，顯見熱錢尚無退場跡象，台股大幅回檔機率小，短線高檔震盪視之。盤面資金則明顯回流電子族群，包括5G、網通、散熱、印刷電路板（PCB）、IC設計等族群皆有強勢股出列。

個股方面，本周納入投資組合的威盛，轉型進攻人工智慧（AI）市場，自動駕駛技術研發漸有斬獲，有機會藉此搶攻大陸市場訂單，30日收復關鍵價位33元，若多方上漲趨勢不變，後續則有望回補元月30日33～35.65元的跳空缺口。

近期操作上不宜追高，可觀察個股6月營收，以及5G開台、蘋果新機發表、5G基建等相關題材進行操作，譬如30日同步翻揚的電信三雄中華電、台灣大、遠傳，以及鴻海、和碩、台積電、大立光、玉晶光、可成等蘋概股皆可多加留意。

(工商 )