倫元投顧分析師陳學進表示，台股30日開高震盪，終場上漲78.62點，漲幅0.68％，收在11,621.24點，櫃買指數同步收紅，終場走揚1.17點，漲幅0.74％，以160.06點作收。三大法人方面，外資轉買68.39億元，投信續賣9.29億元，自營商轉買16.09億元，外資於台指期貨市場上同步加碼買回156口多單，累計淨多單部位為30,838口，心態呈現謹慎中性偏多。

全球累計確診病例持續攀升，牽動市場的敏感神經外，伴隨台股自低點反彈3,248點後，短線震盪難免，預期大盤近期將於11,300～11,700點進行區間震盪，只要多頭馬其諾防線11,040點或季線不破，逢回都是尋求低接進場的機會。

以作為觀察景氣榮枯指標的銅價觀察，近期呈現穩定走揚，主因在於各國政府大力挹注經濟，擴大投資人風險胃納，成功抵銷第二波疫情的疑慮，加上大陸需求反彈比預期強勁，以及智利等生產大國的供應減低，都促使銅價的前景好轉。

此外，就市場觀察資金流向及避險情緒的新台幣匯率角度，雖因二波疫情導致外資29日反手調節逾百億元，新台幣卻未明顯走貶，30日盤中更創下29.423元新高價位，顯見市場資金並未因疫情升溫而出走。

個股方面，本周納入投資組合的中天，受惠新藥授權金入帳及糖尿病新藥解盲成功，5月每股大賺2.05元，30日股價續漲再創新高。

儘管生技、矽智財（IP）及IC設計等族群30日紛紛下殺拉回，不過在多方控盤格局下，除中天、圓剛、樺漢、雍智科、旺矽及玉晶光等強勢股外，隨蘋果新品及5G開台題材的加持，包括欣興、南電、景碩、台揚、建漢、譁裕、前鼎、正文、光環、華星光、華電網及合勤控等個股也紛紛接棒上漲，預期在類股與個股維持良性輪動格局、熱錢派對持續進行的過程中，行情震盪往上的看法無須改變，重點仍在個股。

(工商 )