逐洞賽》啟發投顧分析師楊基政 18:222020/06/30 工商 廖育偲 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 啟發投顧分析師楊基政表示，台股回測月線支撐，指數呈區間橫盤，空方缺口已回補，11,771點黑K上緣有短壓，當前宜掌握領先族群，率先突破6月11日11,771點的個股為首選，同時搭配5月營收成長性高、高殖利率等條件，並避開5月業績明顯走弱者。個股方面，本周納入投資組合的建達，技術面轉強，有機會續攻。 (工商 ) #建達 #啟發投顧分析師楊基政 #逐洞賽 #台股 #回測月線 也許您會感興趣 財經熱門新聞 香港問題炸開！陸美打金融戰 4大銀行32兆資金恐遭殃 - 財經 川普猛追殺 北京不報復？專家爆陸最致命武器 - 財經 美元暴貶35％霸主崩潰？ 謝金河：人民幣想取代差這關鍵 - 財經 英政壇掀封殺華為風暴 專家警告：比美禁令、斷供還恐怖 - 財經 中美半導體肉搏戰 這些台廠左右逢源大利多！ - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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