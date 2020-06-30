啟發投顧分析師楊基政表示，台股回測月線支撐，指數呈區間橫盤，空方缺口已回補，11,771點黑K上緣有短壓，當前宜掌握領先族群，率先突破6月11日11,771點的個股為首選，同時搭配5月營收成長性高、高殖利率等條件，並避開5月業績明顯走弱者。個股方面，本周納入投資組合的建達，技術面轉強，有機會續攻。

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