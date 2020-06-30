被媒體譽為「國防部史上最強發言人」羅紹和將軍，在2016年裸退後投入民間慈善團體工作，現任安得烈慈善協會執行長，羅員高中畢業後考上政戰學校新聞系，百忙當中應邀至高雄市杉林區公所演講，分享安得烈慈善協會的弱勢關懷工作。

安得烈慈善協會創立於2011年8月，以「弱勢扶助、急難救助、災害援助、教育推廣」為四大核心工作，關懷對象為台灣地區0-15歲的弱勢家庭兒少，依據個案狀況，提供即時、適需的資源，幫助受助兒少的身心健全發展。

羅紹和分享一路成長過程、勉勵大家一旦站上人生舞臺，就扮演好自己的角色，只要願意，就可以創造很多的想像及不可能，也再三提到從事慈善事業需多份愛心、關心及承擔更大責任，讓大家感受到愛可以發揮更大、更深遠的大愛精神，演講尾聲由在場與會者進行分享，讓大家感動滿滿、收獲滿滿。

區長劉德旺特別感謝執行長蒞臨杉林區演講，精闢的演講內容讓大家受益良多，對他在慈善事業上不遺餘力的付出更是佩服引以為榮，演講結束後羅執行長也至杉林里、大愛里訪視弱勢家庭並給予關懷。

(中時 )