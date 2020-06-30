省去瓶瓶罐罐，夏天必備的爆水保養品。(圖/依妍熹提供)

乾燥肌救星，獨特超導科技秒速補水！

夏天到了，大家最需要的就是保濕、保濕、還是保濕!除了肌膚要補水以外，鎖水也是超級重要！2020夏天全新上市的EEYANS依妍熹保濕超導系列：保濕超導美容液、保濕超導水滴霜，高端SPA等級的玫瑰金保養品，外型直接先美一波啊！這系列的產品都具有超狂的超導科技，一抹超清爽爆水，還有添加MOIST24長效保濕因子、專利修護因子、傳明酸、尿囊素，塗在臉上不只清爽，還能感受到肌膚瞬間補水的冰涼暢快感。

清爽不黏膩的質地是保濕超導美容液的特色。(圖/依妍熹提供)

懶人保養必備，一瓶抵兩瓶超省時！

保養品就是要精簡快速！保濕超導美容液是凝露狀的精華，有著精華液的保濕營養，卻不像精華般黏膩，非常適合夏天使用！一瓶取代化妝水+精華液，洗完臉後直接塗抹，原本凝露狀的質地，會轉化為清爽的水分，極速滲透肌底，馬上為肌膚做好雙效補水，感覺肌膚都瞬間有活力了！

藝人蘿莉塔推薦愛用的保濕超導水滴霜。(圖/依妍熹提供)

超輕盈不黏悶，一抹釋放千顆水滴！

夏天必備爆水霜！保濕超導水滴霜真的是編輯群一用就愛上！一瓶取代乳液+乳霜，完全不油、不黏、不膩，不會起屑！特殊的霜狀質地，輕輕抹開接觸到膚溫後，就化成幾千顆的水滴，為肌膚做到二次加強補水，還帶有一層薄薄防護膜，把保濕營養全部都封鎖起來！

蘿莉塔保養完皮膚變得澎潤水嫩。(圖/中天提供)

蘿莉塔推薦 自帶澎潤蘋果肌

節目上示範真的超水超澎彈，裡面還添加了薰衣草精油，就像在SPA一樣放鬆，夜晚也可以厚敷取代晚安面膜使用，一覺醒來準備迎接水光肌！也可以搭配仙女機美容儀做加強，吸收更快速，肌膚絕對是人人稱羨的小仙女啦！

(中時電子報)