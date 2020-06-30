今日大法官就黨產條例釋憲案開言詞辯論庭，會後婦聯會發布新聞稿表示，該會做為該法律解釋的實質關係人，卻無法獲大法官同意完全參與，只能由一名律師代表參與，深表遺憾，並質疑民進黨完全執政的台灣，將來還有任何可能出現「強而有力的在野黨」嗎？如若不然，台灣豈非將走向一條新威權統治的不歸路？。

婦聯會表示，本次言詞辯論程序上的安排以及迴避問題，婦聯會在會前皆已努力爭取而未獲允准，對此極為遺憾，因為沒有程序公平即無實質正義可期。

婦聯會指出，無論主張合憲者如何粉飾太平，黨產條例作為政治鬥爭、報復性立法的真面貌，在負責執行該條例的黨產會代表赤裸裸的發言中，實已一覽無遺。最初陳述的孫斌委員，以輕巧的一句「黨產條例適用對象『「沒有可保護的信賴』」，說明立法者給行政機關「超乎法治的公權力」來完成「轉型正義」正當性。最後總結的林峯正主委，以台灣人民的代表自居，接近泣訴的描繪在國民黨威權體制下受到的集體壓迫，不但把黨產條例定位為轉型正義的序曲，更將今天在場的組織團體依法爭取憲法權力，抹黑為過去勢力的「極力掙扎、全面反撲」。

婦聯會指出，民進黨曾以反威權、爭自由作為主要訴求獲取權力，鑑定人黃丞儀副研究員且引用1960年雷震「我們迫切需要一個強而有力的反對黨」事例，說明當年威權體制下的艱困。正說明了人民向政府爭權利，不但不是掙扎、反撲，反而是台灣民主法治的進程。

婦聯會表示，被民進黨抹黑為威權的國民黨政府，開放了黨禁、報禁，確保言論自由，完成和平轉移政權；進行了對228事件、白色恐怖的調查、道歉、回復名譽、賠償，樹立轉型正義的基礎。而今天號稱民主進步的政黨，以黨產條例清算人民財產，以促轉條例鬥爭政治對手，更以政黨法解散政黨與政治團體。大法官若不能捍衛憲法對人民表達自由、結社權、生存權、財產權的基本保障，試問，在民進黨完全執政的台灣，將來還有任何可能出現「強而有力的在野黨」嗎？如若不然，台灣豈非將走向一條新威權統治的不歸路？

婦聯會強調，憲法做為國家的根本大法，不但應保障人民的權利，更需節制政府正當權利的行使。因此，婦聯會爭憲法保留原則、爭權力分立原則、爭不得個案羅織立法、爭不得真正溯及既往。

對於黨產會主張，所謂大法官「具體法規審查」應否限縮範圍部分，未來將留給法學碩彥討論，社會自有公評，但婦聯會指出，本案實涉及人民（含非公法人的各種形式團體、組織）受憲法保障的權利，面對完全執政、行政立法兼部分司法權統整的新集權體制時，如何能在現代法治國原則與精神下，獲得基本保障，期待大法官能兼顧立法精神與實質，而非作鋸箭式的處理。

此外對於黨產會在今日大法官言詞辯論庭及新聞稿中，多次以74次分撥會議記錄抹黑民間勞軍捐款的性質。婦聯會指出，74次分撥會議係為處理已經由民間組織（即進出口公會）透過內部會員大會決議認捐，並已開始執行的捐款，由參與各方決定如何分配使用，屬事後分配之工作會議。此由黨產會手中的全套文件可以得知，沒有文件不全而解讀錯誤的問題。

至於林峯正特意提出警總為參與會議方，可能引發受黨國威權逼迫的想象。婦聯會強調，當年勞軍等工作跨不同軍種，且涉及進入軍方的人員安排、審計監察，需由總部層級主辦。在當時的五總部（陸、海、空、警備、聯勤）中，僅警總合適協調辦理，無需過度解讀

(中時 )