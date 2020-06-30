雲林縣夜市慈愛會創會人之一的陳鴻榮（右二）、雲林縣葬儀同業公會理事長黃明政（右一）等人一起為郭姓婦人籌募喪葬費用。（許素惠攝）

雲林縣虎尾鎮公所主任祕書周瑛坤（左二）說，郭姓婦人停柩積欠了41萬多遺體冷凍費，因情況特殊堪憐，鎮長丁學忠特依行政裁量權減免。（許素惠攝）

雲林檢警去年偵破因迷信而連串殺人案，其中甚至有弒親，被兒子打死的郭姓婦人屍體冰存在虎尾惠來殯葬所長達1年多，積欠了近80萬元停柩等費用，因其女兒也在押，無法處理後事，經虎尾鎮公所、雲林縣夜市慈愛會等協助，減免及募集了共35萬元善款，為郭姓婦人完成喪葬後事，讓她得以安息，功德圓滿。

經營神壇的陳勝宏佯稱神意，教唆郭姓同居人胞弟打死郭母棄屍後 ，又和弟陳伯安毆打郭男致死，郭女目睹母、弟雙雙被打死，非但無動於衷也未將母送醫，並作偽證掩護陳，郭母成為白骨去年6月28日被發現，檢警原以為是單純的自殺案，深入調查後，發現竟然是連串陰謀及駭人聽聞的弒親命案。

由於郭女目前仍被收押中，無法領回母親遺體，導致被兒子活活打死的張婦遺體一直冰存在虎尾殯儀館中迄今共377天，累計冰櫃和喪費加總多達78餘萬元，郭女乃委託雲林葬儀公會代為處理。

虎尾鎮長丁學忠同情張婦全家遭遇，遵循自治條例《殯葬管理辦法》依行政職權給予減免41萬多元冷凍費用，餘35萬元由雲林縣夜市慈愛會捐助，理事長陳鴻榮今天代表捐助，縣殯葬公會理事長黃明政代表接受。

明政指出，張婦兒子的後事也是該公會協助火化安葬，但因張婦案情複雜，加上其女兒羈押致一直無法進行火化安葬，如今慈愛會和鎮公所伸援手，已擇期7月7日火化。

雲林地檢署主任檢察官黃怡華表示，張婦發現死亡時身分不明加上案情撲朔迷離，直到去年12月法醫研究所確認為鈍器所殺，即開出相驗證明書得以火化。

(中時 )