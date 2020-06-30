桃園5里民遷入戶口有正當理由 里長逆轉保住工作 18:252020/06/30 中時 林偉信 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 資料照片 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 桃園市桃園區同安里里長游淑峯遭競選對手林峻宇提起當選無效訴訟，桃園地方法院判她當選無效，但台灣高等法院認為，5名里民在她宣布參選里長時已遷入，況且這5人也有正當理由，逆轉改判林敗訴、游仍保有里長職務。 高院表示，這5人是為了找工作、小孩轉學，或為該里社會福利較優渥等原因而遷徙戶籍，且其中2人確有實際居住遷籍後之處所，遷籍前均不知游女要競選里長，另2人根本不認識游女，難認5人意圖使游女當選，而遷徙戶籍。 (中時 ) #里長 #工作 #當選 #里民 #理由 也許您會感興趣 社會熱門新聞 台積電工程師家暴被休要給妻4500萬 脫產近億結果是… - 社會 台中驚傳當街殺人案！30歲女胸口被刺無生命徵象 - 社會 董娘嬌喊小王「戴套」 公司電腦一開 年收3000萬老董綠爆 - 社會 E奶女會計竊配方跟假富商跑 台「最貴珍奶」人財兩失 - 社會 妙齡女黃湯下肚 疑急性酒精中毒死亡 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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