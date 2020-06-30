桃園市桃園區同安里里長游淑峯遭競選對手林峻宇提起當選無效訴訟，桃園地方法院判她當選無效，但台灣高等法院認為，5名里民在她宣布參選里長時已遷入，況且這5人也有正當理由，逆轉改判林敗訴、游仍保有里長職務。

高院表示，這5人是為了找工作、小孩轉學，或為該里社會福利較優渥等原因而遷徙戶籍，且其中2人確有實際居住遷籍後之處所，遷籍前均不知游女要競選里長，另2人根本不認識游女，難認5人意圖使游女當選，而遷徙戶籍。

(中時 )