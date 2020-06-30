熱氣球嘉年華將於7月11日登場，最受歡迎的外國造型球，今年將有28顆造訪台東。（莊哲權攝）

每年夏季最夯的「台灣國際熱氣球嘉年華」即將在7月11日到8月30日連續51天辦理，台東縣政府表示，雖受新冠疫情影響，但仍將有28顆國外造型球造訪台東，其中有青蛙、獅王等10顆是第1次來，縣長饒慶鈴歡迎國內外好朋友到台東玩一夏。

台東縣縣政府交通及觀光發展處表示，邁入第10年的熱氣球活動，雖受疫情影響，各國熱氣球及飛行員來台行程延誤甚至取消的影響，不過，在許多國外飛行員仍不斷向台東縣政府表達，因為喜愛台東，自願被隔離14天，完全遵照標準的隔離作業，願意以自我隔離及篩檢的方式爭取來台參與活動，讓主辦單位大受鼓舞。

交觀處指出，2020台灣國際熱氣球嘉年華是今年全球唯一正常舉辦熱氣球嘉年華的國家，且以國家隊做最好的預備，51天可以追逐國外的造型球有28顆，其中有小丑、養樂多、青蛙、房子、綠寶、福爾摩斯、愛心、蛋糕、獅王、白象等10顆造型球，是第一次來台東，每天主場地鹿野高台將維持5-6顆造型球立球，以及5-6顆繫留球。

另外有鹿野高台、三仙台、太麻里曙光園區及知本溫泉區及台東森林公園等等，共8場熱氣球光雕音樂會，邀請大家一起來到台東，遠離「新冠肺炎」的焦慮與壓力。

(中時 )