台灣遊艇休憩服務第一品牌-亞果遊艇 （7566-TW）今（6／30）日在主辦推薦券商統一證券辦理法人說明會，並將於明（7／1）正式登錄興櫃掛牌交易。

以「亞洲邁阿密」為定位的亞果，自成立後業務拓展速度驚人。2017年底取得安平遊艇城開發案後，便積極規劃國際級遊艇碼頭、度假飯店及餐飲服務，並攜手新加坡悅榕飯店集團，打造會員尊榮的國際級服務。

亞果擁有高雄亞灣會所、澎湖遊艇碼頭及安平遊艇城等營業據點，打造串連高雄、台南、澎湖遊艇渡假黃金三角，並擬在全台據點設立分公司，與其他船艇據點合作，與BMW重機展示中心結合，近年更積極高端精品俱樂部-如台北101俱樂部、BMW台北汎德、賓士、賓利等高級車款串連合作，替各地會員提供最細膩的服務及促進商務交流機會。

2019年度亞果轉虧為盈，2020年前5月營收新台幣9766萬元，較去年同期成長57.95％。

(旺報 )