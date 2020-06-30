東基公益一粒麥子社福基金會進駐閒置8年的池上鄉立幼兒園，打造「有福館」提供一站式長照服務，昨日正式啟用，1位70多歲的阿嬤與女兒、孫子、曾孫一家4代，在園區內共學、共玩、共餐，其樂融融。

72歲的阿嬤長期照顧生病的丈夫，又要照養2名就讀國小的孫子，池上有福館提供服務後，阿嬤與丈夫參加課程活動及共餐，孫女及外曾孫放學後就到有福館課輔班，而阿嬤的女兒則成為有福館服務員，4代同堂在有福館共學、共玩。

一粒麥子基金會活化停招將近8年的池上鄉立幼兒園，除了提供共餐、長照一站式服務、家庭照顧者支持服務外，服務再升級，向台東縣政府社會處爭取「和親堂──扶老攜幼」計畫，為偏鄉家庭打造祖孫共玩、共學園地「有福館」，昨天揭牌啟用。

一粒麥子基金會從2018年起，陸續在花、東兩縣建置7間有福館，有別於其他有福館，池上有福館擁有廣大的戶外空間，工作人員多元利用，開闢了菜園區、香草植物區，讓長輩與小朋友一起種植蔬果、香草植物，經驗傳承。

前廣場則規畫為槌球練習場，給長輩足夠的戶外運動空間，還能提供在地居民練習，還有1處老舊小型溜冰場，計畫讓課輔班學生與和親堂長輩，一起動手彩繪，共同打造祖孫的「幸福園地」。

(中時 )