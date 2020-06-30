近期17世紀聖母瑪利亞畫像被修復成四不像，引發話題，在浦契尼歌劇《托斯卡》裡，也有類似橋段，女主角托斯卡不斷央求畫家情人馬利歐，把情敵畫像眼珠從藍色改為黑色，而情人則不斷推託，日前在台中的演出現場，讓觀眾莞爾一笑。

這是由林懷民擔任導演的歌劇音樂會《大家都叫我咪咪－浦契尼愛的詠嘆調》，內容集結多部浦契尼歌劇，包括《波希米亞人》、《托斯卡》、《蝴蝶夫人》、《杜蘭朵》多部作品精選，僅有一架鋼琴，代替歌劇演出時的管弦樂團，此外，布景也極為簡潔，僅有一桌二椅。

擔任演唱的女高音林玲慧表示，去年和林懷民一起打磨歌劇《托斯卡》，光是跳樓段落，就來來回回奔了數十次，練就的身段，都呈現在這場音樂會裡，「包括蹲下、起身、丟手帕的姿勢，都非常講究，必須保持優美。」

有趣的是，林懷民私下則因覺得林玲慧走路很像企鵝，而幫她取了一個綽號「企鵝」，和舞台上的優雅女高音，對比很大。

活躍於歐洲的韓國男高音崔勝震，這回是林玲慧的搭檔，他表示，在同一場音樂會裡，不斷變化不同角色，是歌劇演員的日常生活，「不管眼前來了哪位女高音，我們都要能和眼前的角色談戀愛。」

擔任鋼琴演奏的鋼琴家王佩瑤，於2006年起於紐約大都會歌劇院擔任聲樂指導，她表示，演奏歌劇音樂會時，雖然只有一台鋼琴，「但耳朵聽見的不只有鋼琴的聲音，還有更多想像力。」

值得一提的是，樂評人焦元溥表示，音樂會的《蝴蝶夫人》段落，是各大劇院票房保證的作品，「浦契尼安排的蝴蝶夫人角色，必須唱出青春少女的嬌嫩，但又有情感的歷練，非常難表現，但是受到廣大觀眾的喜愛，熱演不斷。」

《大家都叫我咪咪－浦契尼愛的詠嘆調》將於9月20日在高雄衛武營國家藝術文化中心音樂廳登場，2021年上半年到新北市淡水雲門劇場演出。

(中時 )