新台幣太強勢，壽險業很痛。金管會30日公布，今年前5月壽險業海外投資若完全不避險，將出現匯損達新台幣454億元，但因為擔心影響損益，壽險業買了衍生性金融商品避險，成本加上評價損失達991億元，讓前五月壽險業匯兌總成本達1,223億元，應是歷史同期新高。

前五月壽險公司還收回了222億元的外匯價格變動準備金，即有吸收匯損、穩定損益的功能，若扣掉外匯準備金，則壽險業前五月匯兌成本將高達1,445億元；而5月底壽險業外匯價格變動準備金降到324億元，創26個月來的新低水位。

壽險業今年依舊是新台幣升值也痛、貶值也痛，原本台美利差縮小，避險成本應變便宜，但4、5月新台幣在亞幣中獨強，造成壽險業一籃子貨幣避險失靈，不少公司要加買無本金遠期外匯（NDF）。

5月新台幣又貶值0.77％，避險契約評價損失達新台幣932億元，加計買避險契約的成本143億元，等於單月因CS與NDF等避險契約的成本及評價損失就達1,075億元，若壽險業海外投資5月完全沒全沒有避險，反而會因新台幣兌美元貶值，出現811億元的匯兌利益，但扣掉避險成本後，單月反而是付出匯兌成本244億元，不過已比4月的451億元，省下近46％。

雖然匯兌成本創新高，但因為資本市場回穩，壽險業前五月稅前獲利875億元，較去年同期成長13.2％，且5月底淨值達1兆8,795億元，較3月底新冠肺炎衝擊時已回升4,169億元。

(工商 )