亞果遊艇（7566）去年開始擺脫連3年的虧損，每股小賺0.05元，現階段因以會員會費和年費收入占大宗的亞果遊艇集團，去年自辦遊艇展以來，會員數暴增一倍以上，使得會引收入大增，帶動今年營收可望勝過去年，未來也將持續投資高雄港、台中港及台北港，打造全國連鎖服務網絡，將耗資68億元的台南安平港遊艇城，2024年全部完工啟用之後，可望打造一個集合度假、遊艇買賣、維修與休憩的遊艇服務產業鏈。

亞果遊艇6月30日舉辦興櫃前法說會，董事長侯佑霖、總經理張慶祥、以及關係企業燦星旅遊總經理鄭寶蓮等3人一起現身，侯佑霖表示，亞果目前擁有高雄亞果會所、安平亞果遊艇城、亞澎遊艇碼頭、以及青灣仙人掌度假村，為了打造全台的遊艇渡假黃金三角，亞果已經鎖定台中、北部、以及烏石港，設立遊艇碼頭與會所。

他說，在創業階段的2016年到2018年，亞果遊艇集團著重在版圖的拓展，因此，年營收分別只有6,499萬元、4,738萬元、以及6,925萬元，3年每股盈餘都是負數，分別是負0.29元、負3.72元、以及負1.89元，但，經過深耕之後，2019年已經有所斬獲，年營收達1.49億元，雖然因為提列相關費用等因素，每股盈餘只有0.05元，但，已首度度擺脫局面。

侯佑霖指出，亞果集團的營收以會員的會費和年費收入占比最高，2019年約占67.88％，由於衝刺會員有成，今年前5月營收已達9,766萬元，年增57.95％，遠勝2016年到2018年任一年的全年營收，以目前的營運狀態來看，2020年有機會超越2019年全年營收。

他說，自從去年在安平港自辦遊艇展之後，因為62席遊艇碼頭已完工啟用，「大家看得到」，加上疫情期間，國內富豪困在台灣無法外出，反而思考加入亞果會員，會員從去年的200多個，迄今已暴增到550個。

侯佑霖表示，亞果今年將持續拓展市場及服務據點、籌辦帆船賽事、以及擴大船艇租賃平台，明年則開發國內外的區域加盟經銷商、以及二手船交易平台。

他表示，位於台南安平港的「亞果安平遊艇城」BOT案，目前第一期已完成並啟用62席的遊艇碼頭，全區面積15.25公頃並在今年1月通過環境差異分析，第二期工程的Villa、會員度假中心和會員大樓將在今年10月動工，預定2024年12月全區完工，總投資額達68億元。

屆時，已取得台灣最佳遊艇碼頭的亞果遊艇集團，將由單一產業，擴大到食衣 住行育樂的全方位產業鏈，侯佑霖表示，亞果打造的創新遊艇產業服務，可望創造穩定成長的高毛利率報酬。

(工商 )