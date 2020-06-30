國民黨立法院黨團，為抗議總統蔡英文提名前總統府秘書長陳菊出任監察院長，突破門占據立法院議場，20小時後遭到民進黨團清場，藍綠雙方在主席台上推擠近一小時。對此，前國民黨立委蔡正元表示，雖然功敗垂成，但表現可圈可點，是一次成功的突襲，更大讚「國民黨現在的黨主席和黨團，能有此成績真是可圈可點」，並提出四大理由分析國民黨這次行動。

蔡正元今(30日)晚間在臉書提出四大理由，分析國民黨這次行動，第一，突襲議場保密周全

這在過去從來就做不到的事，過去國民黨像個漏水桶，什麼秘密都守不住，這次能做到真是可圈可點；第二，正確地選對抗爭議題，陳菊的人馬有一大堆案子還在監察院處理中，陳菊此時不適任監察院長，是淺顯易懂的訴求，國民黨選擇這個訴求出擊，是可圈可點的戰略決定。

另外，蔡正元說第三，國民黨歷經兩次大選慘敗，留在立法院的委員都是傷痕累累的兵將，此次突襲人少力薄能邊練兵邊打仗，有這些戰績，已經是江啟臣領導的黨中央，人糧兩缺的囧境中，初試啼聲的戰役，非常可圈可點；第四，聚積社會氣氛和藍軍士氣，替接下來針鋒相對的審查，鋪陳民進黨蠻橫的多數暴力，確立國民黨更多抗爭的正當性基礎，當然還要做出更多可圈可點的表現。

最後，蔡正元說，過去的歷任黨主席留下來的破攤子，國民黨現在的黨主席和黨團，能有此成績真是可圈可點。

(中時電子報)