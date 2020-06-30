曾拿下丹麥馬爾他指揮大賽首獎、馬勒指揮大賽第二名的台灣指揮家莊東杰，將在2021／21樂季，擔任德國波鴻交響樂團音樂總監，這是他音樂生涯中，第一個樂團音樂總監職位，日前德方正式舉辦記者會發布消息，他表示，「未來預計為樂團規劃布拉姆斯、馬勒全集。」

莊東杰表示，波鴻交響樂團向來以創新演奏為主，過去德國音樂出版商協會曾兩次頒發「年度最佳音樂會節目」給樂團，「除了延續樂團原有的活力，我希望和團方討論，能為樂團累積更多傳統曲目，和團員們一起切磋我們的詮釋，留下不一樣的版本。」

莊東杰日前在波鴻市政廳和樂團簽署3年合約，同時附有可再續簽2年合約的選項。現年38歲的他表示，這5年來，在各樂團擔任客席指揮，到處累積經驗，「我總算能有一個樂團可以專心衝刺、專心工作，和團員們一起打造音樂。」

過去台灣指揮家在歐洲樂團佔有一席之地的例子，還包括呂紹嘉曾任德國國家萊茵愛樂交響樂團音樂總監、德國漢諾威國家歌劇院音樂總監，以及簡文彬曾擔任德國萊茵歌劇院駐院指揮等。

莊東杰來自音樂世家，父親是法國號演奏家莊思遠，母親是大提琴家張美玲，自小學習音樂，15歲獲得全國音樂比賽法國號冠軍，國中畢業後赴美求學，大學時期就讀於印第安納普渡大學統計學系，在大四那年發現最愛的還是音樂，於是選擇重返音樂之路。

莊東杰在2006年向指揮家廖年賦學習，隔年考上辛辛那提音樂院，拿到指揮碩士學位後，又考進寇蒂斯音樂學院。莊東杰是一代指揮大師穆勒關門弟子。2012年起陸續在布加勒斯特、馬勒等指揮大賽獲獎。

(中時 )