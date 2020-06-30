根據新華社發布新聞稿，大陸第十三屆全國人大常委會第二十次會議30日在北京人民大會堂舉行第二次全體會議、第三次全體會議和閉幕會。會議表決通過了《中華人民共和國香港特別行政區維護國家安全法》，國家主席習近平簽署第49號主席令予以公布；表決通過了全國人民代表大會常務委員會關于增加香港特別行政區基本法附件三所列全國性法律的決定。

30日上午，常委會第二十次會議舉行第二次全體會議。常委會組成人員162人出席會議，出席人數符合法定人數。會議經表決，全票通過了《中華人民共和國香港特別行政區維護國家安全法》。

30日下午，常委會第二十次會議舉行第三次全體會議。常委會組成人員163人出席會議，出席人數符合法定人數。會議審議了委員長會議關于提請審議《全國人民代表大會常務委員會關于增加〈中華人民共和國香港特別行政區基本法〉附件三所列全國性法律的決定（草案）》的議案。受委員長會議委托，全國人大常委會法制工作委員會主任沈春耀作了説明。

30日下午，常委會第二十次會議舉行閉幕會。常委會組成人員163人出席會議，出席人數符合法定人數。會議經表決，全票通過了《全國人民代表大會常務委員會關于增加〈中華人民共和國香港特別行政區基本法〉附件三所列全國性法律的決定》，決定將《中華人民共和國香港特別行政區維護國家安全法》列入《中華人民共和國香港特別行政區基本法》附件三，明確由香港特別行政區在當地公布實施。

(中時電子報)