疫情期間，台北愛樂青年管弦樂團與台北愛樂合唱團，將挑戰演出貝多芬第九號交響曲（以下簡稱貝九），樂團加上合唱團編制多達2百人，指揮由貝桑頌國際青年指揮大賽首獎得主吳曜宇擔任。

音樂總監古育仲表示，這是台灣在疫情後首場2百人編制的音樂會，「合唱團的距離會拉開，樂團管樂區同樣會採隔板，目前我們也在尋覓特殊的口罩，讓合唱團員可戴著演唱，但不影響發音，最後還會再和疫情流行指揮中心，討論確切的可行方案。」

特別的是，除了現場演出的實體音樂會，台北愛樂還另外規劃錄製貝九第四樂章〈快樂頌〉的線上版本，邀請世界各地的音樂家，在家預先錄製，透過技術整合在一起，再播放給觀眾欣賞，目前全球共襄盛舉的音樂家，約為4百人。

執行長丁達民表示，原本今年樂團就計畫在台灣和大陸多座城市，演出9場貝九，「但因為疫情緣故，巡演取消，線上演出已經是一個時代趨勢，這次有現場音樂會和線上演出，兩種不同的版本，讓觀眾可以聽見不一樣的貝九。」

吳曜宇在2013年獲貝桑頌國際青年指揮大賽首獎後，獲得許多邀約機會，2017年臨危受命為簡文彬代打指揮國立台灣交響樂團，演出馬勒第一號交響曲，2018年受法國羅亞省國家交響樂團邀約，於南法演出系列巡迴音樂會，現在他就讀國立維也納表演藝術大學，持續鑽研指揮藝術，並從7月起，擔任台北愛樂青年管弦樂團音樂總監。

吳曜宇表示，這是他首次指揮貝九，他表示，曾有音樂學者解釋這首作品，是在貝多芬對政治感到失望時所寫下的作品，「從對政治失望，描述他的心死、虛假的快樂、失落的天堂到暴風來了，到了最後的〈快樂頌〉，可聽見從非常低谷傳來的聲音，又把全人類連結在一起。」

台北愛樂青年管弦樂團與台北愛樂合唱團的貝九，將於8月2日在台北國家音樂廳登場。

(中時 )