儘管美國目前宣佈的制裁措施對香港帶來的影響並不大，但《環球時報》報導指出，多位專家表示，仍需關注接下來美國其他部門可能做出的新制裁，尤其是來自財政部的金融制裁。

據報導，匿名學者表示，對香港有實際影響的是美國財政部可能出台的制裁，也就是金融方面的制裁。香港是世界金融中心，美國財政部可以出台策略改變美國對港元的認定。

該專家進一步指出，之前港幣兌美元是自由兌換，如果實施金融制裁，就是把港幣當做人民幣對待。

美國此前發出的取消香港特殊地位的威脅，正逐漸付諸行動。美東時間29日，美國國務卿蓬佩奧在一份聲明中稱，美國將於當天結束向香港出口美國產的國防設備，並將採取措施，在美國的國防及軍民兩用技術上對香港施加與大陸相同的限制。

與此同時，美國商務部長羅斯也在商務部發表的一份聲明中表示，暫停對香港提供優於中國的優惠待遇，包括出口許可證例外的規定。

(旺報 )