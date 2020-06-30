國家運動訓練中心為落實整合「選、訓、賽、輔」政策，打造國際級培訓園區，完善國手孕育搖籃，今天在游泳池舉行「國家運動訓練中心組裝式游泳池」啟用典禮，承接2017年臺北世大運組裝式游泳池，並整合國訓中心周邊設施，提供培訓隊訓練使用，希冀國手們在培訓期間無後顧之憂，充分使用國家級設備。

2017臺北世大運組裝式游泳池設置第一階段統包工程，由茂盛營造股份有限公司設計及施工，專案管理及監造單位為李正雄建築師事務所。該競賽游泳池主體由150片高品質鍍鋅鋼板，搭配PVC防水布及專屬組構件組裝而成，為舉辦2017年台北世界大學運動會，係經FINA(國際游泳聯合會)認證之國際競賽游泳池設備，並搭配高效率過濾設備及美製進口綜合氧化鹽解機確保運動員使用上水質安全無虞。

游泳池區工程，除沿用世大運組裝式游泳池之外，另增設四周防護欄杆、遮陽網及裝修、機電、消防及照明等工程。其中，特別將裝載游泳池材料的貨櫃改裝再利用為室內使用空間，不僅環保且造型前衛，其包含男女更衣區、男女淋浴室(20人用)、醫療室、選手及教練休息室，並設有無障礙升降設施及無障礙廁所。貨櫃區採架高方式施作，使主要活動空間集中於二樓，在訓練及使用上更加安全、便捷，同時也保護培訓隊個人隱私。

啟用儀式更安排了試泳儀式，由教育部體育署高俊雄署長領首，以及游泳培訓隊教練及選手一同下水試泳，感受組裝式游泳池帶來的全新體驗，已經達到東京奧運A標參賽資格的王星皓、王冠閎認為室外泳池和室內很不同，王星皓說：「最大不同就是水溫的適應，不過這是選手要自己去調適的，畢竟就算是室內泳池，不同場地水溫也會不同。」王冠閎則說：「室外組裝式泳池和室內泳池很不同，室內比較封閉，光線也比較暗，室外一抬頭就是天空，感覺比較不枯燥。」

王星皓的教練父親王耀偉也提到，室外泳池會受到天候影響，例如打雷就無法使用，太陽太大時也不太好訓練，也已經和國訓中心開會，希望加裝冰水系統、做噴霧式降溫及抗紫外線等設備。

(中時 )