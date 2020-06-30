新冠肺炎疫情趨緩，新北市動保處今（30日）在中和動物之家舉辦寵物樹葬活動，共有21位飼主參與，飼主們透過靜默追思、綁黃絲帶等方式，將寵物骨灰植存於樹穴中，藉由「環保樹葬」方式陪伴寵物走完最後一程，不少飼主哭紅雙眼，場面溫馨感人。

儀式一開始，飼主們先以靜默追思方式，表達寵物的追思之情，隨後在樹穴上擺放黃菊花並將寵物骨灰植存於樹穴中，最後則是將飼主們親筆寫下的卡片，用黃絲帶繫綁於樹梢上表達思念之情。

黃姓婦人遠從淡水帶著愛犬小黑的骨灰來參加，憶及與小黑的過往眼眶不禁泛紅，她說，小黑是在路邊撿到的小黑狗，當時牠腿瘸養了約半年腿傷才復原，好幾次忘記關爐火，牠都會使勁地吠，藉此免除祝融之災。

來自新店的林小姐說，圓圓是在老家撿到的流浪狗，早已把牠當成自己的女兒，雖然早知分離的痛苦無可避免，卻還是感恩一起相處的那段美好時光。

(中時 )