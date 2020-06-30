昨(29日)一位Ｊ大在批踢踢婚姻版發文求助眾鄉民，他苦惱發文說：「老婆欣賞別人怎麼辦？」悲傷道出在學校任職教學組長的老婆，近日對一位上學期剛來的小鮮肉同事動心了！老婆搬出佛洛伊德理論狠批Ｊ大不如小鮮肉， Ｊ大頭上雖然閃著強烈綠光，卻相當耐心地想理性解決家庭問題，此文一發引來廣大鄉民出手相救，鄉民突破盲點趣回：「她其實是想追求『操我』！」

Ｊ大在原文中提到，37歲的老婆學校在上學期來了一位大學剛畢業的小鮮肉Ｍ，待人有禮且工作有效率，是一枚陽光型男，但最近他即將離校，Ｊ大老婆不只買禮物送他，還費心思挑紙盒包裝禮物，舉止異常。

Ｊ大更表示在日環蝕那天(21日)，睡前閒聊時老婆竟坦承她愛上一個同事，因為對方做了很多事，細節部分讓她很感動。Ｊ大才恍然大悟原來老婆愛上的就是那位Ｍ，一問之下老婆才說，Ｍ離開辦公室時，只跟她擁抱，還在耳邊說「See U Soon」，在KTV歡送Ｍ時，Ｍ還對著她唱周興哲的超紅情歌「怎麼了」。

端午連假時，Ｊ大帶著妻小家庭出遊，不料老婆卻在晚上吃麥當勞的時候，突然在孩子面前，大肆貶低Ｊ大僅停留在佛洛伊德第一階層，沒上進心，一事無成。此話一出深深傷害了Ｊ大的心。Ｊ大在妻小睡後，肉搜起Ｍ的Instagram，上面的動態上山下海，跑遍全台風景名勝，不折不扣是位陽光男孩！結果不看還好，一看還發現Ｍ動態上的內容，竟然都跟老婆近期的萌生的興趣吻合，老婆上演起浪漫暗戀情節「看你看過的書，寫你寫過的字」，網友們對Ｊ大老婆的舉止直搖頭，但也紛紛推文讚嘆Ｊ大「你也太能忍了吧！」「你為甚麼不生氣阿阿阿」。

此文一發更引來5566網友爆笑回文，批Ｊ大老婆搞混了佛洛伊德理論和馬斯洛人類需求五大階層。佛洛伊德理論並未分層，分層的是馬斯洛的人類需求理論。佛洛伊德理論將人類精神區分為三大部分，分別是「本我」、「自我」以及「超我」。果斷下出一結論，其實Ｊ大老婆追求的只是佛洛伊德的第三部分「操我」而已。鄉民笑回：「一本正經講幹話」、「不要浪費才能」、「原來是原po老婆書讀不夠XD」「我很認真的要吸收新知識，沒想到卻吸收了腥姿勢」。

(中時電子報)