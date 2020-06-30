水腫是因為水喝太多？吃太鹹容易水腫，改吃低鈉鹽就能改善嗎？5個常見的水分滯留迷思，一次破解！

頭髮不吹乾、流汗不擦乾濕氣會留在體內？

答案是肯定的。

「洗完頭髮沒吹乾會頭痛！」「流汗不能直接吹冷氣！」無論是孩提時候長輩的耳提面命，或是坐月子時嚴格限制洗頭等習俗，老一輩人認為頭髮沒吹乾、流汗沒擦乾，濕氣會留在體內，真的嗎？

「頭髮濕濕的，或淋到雨沒擦乾，寒濕進入體內就會產生病變，常見症狀就是頭痛，」璽悅中醫診所院長羅珮琳說，像男生打完球用冷水沖頭、女性生產後冷氣口直接對頭吹，會把寒濕的邪氣留在體內，增加日後頭痛的機會。另外像打球或坐月子很容易流汗，流汗會讓毛細孔打開，一定要把汗擦乾、把頭吹乾，免得讓寒濕邪氣乘機進入體內。

水喝太多會水腫？

錯。

中西醫都認為，水喝太多並不會造成水腫，而是個人體質關係。譬如有些人會因為荷爾蒙變化，像月經週期、懷孕而產生水腫；也有人因為久坐、久站，末梢血液循環不良而水腫；或心臟、腎臟功能出了問題，水分易堆積體內；中醫則認為，脾胃（消化系統）功能失調，也會造成水腫。

容易水腫的人水分攝取要適量，而且喝水有訣竅，最好「慢慢喝、小口小口喝，」國泰醫院心臟內科主治醫師張釗監提醒，就像瞬間豪大雨，只會鬧水災，土地是留不住水分的，猛灌水、忙著把500cc的水在2分鐘內喝完，容易造成身體負擔。最好的方式是含一口水，再慢慢吞下去，讓水如綿綿細雨潤澤身體的細胞組織，既解渴又不會造成身體淹大水。

吃水果會導致水腫？

看狀況。

「要吃對的、適合自己體質的水果，」台南市立醫院中醫部主任張烱宏提到，中醫認為水果有寒熱屬性，像濕氣重且體質偏虛寒（平時容易手腳冰冷）的人，就不適合吃太多屬性偏冷涼的水果，如小番茄、橘子、鳳梨、西瓜等，會讓消化系統運作變差，水分更排不出去。

這類虛寒或氣虛體質的人（經常容易疲倦、說話有氣無力）儘量以熟食蔬菜代替水果。如果真的很想吃水果，建議可選擇平性水果，如蘋果、櫻桃、葡萄等。

心臟病吃鹹會水腫 可改用低鈉鹽？

不建議。

「因為低鈉鹽的鉀離子含量高，」張釗監提到，雖然低鈉鹽可減少50％的鈉，但含鉀離子多，像高血壓及腎臟病人，排除鉀離子的功能不好，如果再吃含鉀的鹽，就會造成高血鉀，繼而引發心律不整、心臟衰竭等心臟病，對心臟負荷很大。

另外，有些人服用降血壓藥物如留鉀利尿劑、血管收縮素接受器阻斷劑（ARB）及血管收縮素轉化酵素抑制劑（ACEI），也會讓鉀離子較易停留在體內，造成高血鉀，因此不適合吃低鈉鹽。

心臟、腎臟功能差的人，應該要限制食物鹽分總量攝取，因為鈉離子會吸收水分，造成水腫，因此最好根據衛生福利部建議，每日鈉總攝取量不要超過2,400毫克（即6克鹽，約1小匙），低鹽飲食才能愛護心、腎。

多喝綠茶、檸檬汁 可代謝水分？

看狀況。

含抗氧化及維生素C的綠茶、檸檬汁，確實可以幫助身體代謝，但對本身濕氣重的人來說，卻要適可而止。（圖片來源：pixabay）

張宏認為，一般人喝點含抗氧化及維生素C的綠茶、檸檬汁，確實可以幫助身體代謝，但對本身濕氣重的人來說，卻要適可而止。

「特別是因為體內的濕引起私密處搔癢及分泌物多的女性，」張烱宏提到，不少人經常抱怨為何私密處反覆發炎、搔癢治不好，一問之下才發現她們平常都有喝綠茶、檸檬水或檸檬汁的習慣。

他解釋，濕氣重的人加上脾氣和腎氣虛，水分代謝不出來，綠茶、檸檬汁屬性寒涼，損傷消化系統功能，不僅阻礙氣的流動，也加重身體濕的狀況，讓微生物及細菌繁殖更快。「就像潮濕陰雨天，衣服、被單沒晾乾會發霉一樣，」他說，這時會建議患者連續3個月不要喝綠茶及檸檬汁，以中藥調整體質，當濕去除了、氣補足了，身體平衡穩定，就能改善頻繁發炎的狀況。

(中時電子報)