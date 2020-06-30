人行下調再貸款、再貼現利率0.25個百分點 18:492020/06/30 旺報 葉文義 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 中國人民銀行近日發文稱，決定於7月1日起下調再貸款、再貼現利率。(取自網路) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 根據《證券時報》報導，從多個消息來源獲悉，中國人民銀行（大陸央行）近日發文稱，決定於7月1日起下調再貸款、再貼現利率。 報導指出，其中支農再貸款、支小再貸款利率下調0.25個百分點，調整後，3個月、6個月和1年期支農再貸款、支小再貸款利率分別為1.95％、2.15％和2.25％。再貼現利率下調0.25個百分點至2％。 此外，人行還下調金融穩定再貸款利率0.5個百分點，調整後，金融穩定再貸款利率為1.75％，金融穩定再貸款（延期期間）利率為3.77％。 (旺報 ) #貸款 #利率 #貸款利率 #金融 #穩定 #大陸央行 #經濟 也許您會感興趣 兩岸熱門新聞 習近平簽署「港版國安法」由香港在當地公布實施 - 兩岸 寒蟬效應顯現 國師陳雲不玩了 - 兩岸要聞 - 中國時報 港版國安法通過 香港民族陣線宣布「遣散」所有香港成員 - 兩岸 黃之鋒辭去香港眾志秘書長 泛民派批國安法毫無彈性 - 兩岸 印度政府封殺大陸59款APP - 兩岸 - 旺報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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