根據《證券時報》報導，從多個消息來源獲悉，中國人民銀行（大陸央行）近日發文稱，決定於7月1日起下調再貸款、再貼現利率。

報導指出，其中支農再貸款、支小再貸款利率下調0.25個百分點，調整後，3個月、6個月和1年期支農再貸款、支小再貸款利率分別為1.95％、2.15％和2.25％。再貼現利率下調0.25個百分點至2％。

此外，人行還下調金融穩定再貸款利率0.5個百分點，調整後，金融穩定再貸款利率為1.75％，金融穩定再貸款（延期期間）利率為3.77％。

(旺報 )