北市關渡平原違規建物及業者問題積弊多年，北市府今年起要求違建及違規使用業者申請納管。（譚宇哲攝）

北市關渡平原違規建物及業者情形積弊多年，北市府今年起要求違建及違規使用業者申請納管，否則將開罰，卻民眾抱怨未妥善溝通、保證金高，申請率不如預期，北市府昨宣布將修正試辦計畫內容，包括延長申請期限至今年底、延長納管期限3年、取消收取保證金、農園藝違建免納管等。

北市都發局指出，台北市政府關渡平原輔導納管試辦計畫申請期限原為今年6月30日，關渡平原違建及違規使用業者經查約為355家，目前已有164家業者提出申請，但僅有少部分申請者已繳納30萬到100萬元保證金。

都發局表示，日前民眾及民意代表多次反應，試辦計畫申請時程及納管時程過短、收取保證金不合理，以及改善消防及建築公共安全需付出成本及改善時間等意見，市府經評估決議修正該試辦計畫內容。

修正內容將延長計畫申請期限至今年12月31日，納管期限從原本的2022年12月31日，配合國土功能分區公告期程展延至2025年12月31日，此外，申請者免收保證金，已繳納保證金取得納管資格的業者，將於公布修正計畫內容後全額退還。

另外，試辦計畫原要求屬於違建及違規使用皆需申請納管，經研議，農藝及園藝業等使用已符合台北市土地使用分區管制自治條例規定，違建部分則可回歸「台北市關渡、洲美、社子島等長期禁限建地區本府規畫開發前違建暫行查報作業原則」辦理，因此修正試辦計畫將符合土地使用分區管制的農藝、園藝業違建免申請納管。

都發局表示，將於7月底擇期再召開地方說明會，並預計於8月將試辦計畫內容修正後公告。

(中時 )