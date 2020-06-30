復興區地處偏遠，若居民罹患眼疾就診，長達數小時車程。國際扶輪社捐贈「眼科巡迴車」，安裝相關醫療設備，結合5G系統。（賴佑維攝）

復興區地處偏遠，若居民罹患眼疾就診，長達數小時車程。國際扶輪社捐贈「眼科巡迴車」，安裝相關醫療設備，結合5G系統，未來醫師在診間，就可以了解後山患者狀況，甚至可以開立較簡單的藥水，讓居民就診更方便。

衛服部健保署為協助偏鄉、離島居民，1999年推出健保山地離島醫療給付效益提升計畫，由林口長庚醫院、聖保祿醫院、復興區衛生所、高揚威診所負責，提供復興區後山高義、三光、華陵24小時駐診。為了協助有更好服務，國際扶輪社捐贈價值300萬眼科巡迴車。

健保署長李伯璋表示，健保署分析，復興區居民眼睛疾病，主要是白內障、視網膜病變、糖尿病眼部相關併發症等，需要專業設備檢查及眼科專科醫師判斷，因為當地沒有設備，居民看診就需要下山。

長庚醫院主委程文俊表示，林口長庚耕耘復興區20年，並提供居民24小時無休的健康照顧，包含由專科醫師駐診、巡迴醫療、遠距醫療、專科門診等。眼科巡迴車可以提供第一線醫療人員應用，幫助患者獲得即時資訊。

林口長庚眼科部主任吳為吉表示，眼科巡迴車設備充足，幾乎等同於醫師到場為患者檢查。他說，以前醫師上、下山各3小時，有了巡迴車，可以減少車程時間，對患者來說更加便利。

(中時 )