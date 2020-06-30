長期致力於公益的愛爾麗集團9月5日於台南文化中心演藝廳舉辦「感謝有你防疫公益演唱會」，7月6日於拓元售票系統開始售票，售票總額將全數捐作慈善公益。

演唱會將由謝祖武、「從從」唐從聖主持，黃品源、包偉銘、紀曉君輪番上陣，還有特別嘉賓「憲哥」吳宗憲共襄盛舉。

主辦單位表示，台南是愛爾麗醫療集團的大本營，常董事長就是府城子弟，25年前在家鄉白手起家，對台南有著濃厚情感。今年全球受嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）衝擊，常董事長決定自掏腰包，重金聘請重量級巨星首站在台南文化中心開唱，盼讓因疫情消沉已久的府城鄉親，再次點燃熱情與活力，也藉此感謝醫護警消人員，辛苦防疫來守護台灣，致上最高敬意！

這場公益演唱會星光熠熠，擔任特別嘉賓的憲哥也是台南人。而3月痛失愛妻劉真的歌手辛隆，也在傷心消沉3個月後重回舞台，讓這場公益慈善晚會別具意義。

(中時 )