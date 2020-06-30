澳洲山林野火蔓延，對野生動物造成浩劫，至少5000隻無尾熊不幸喪生。根據新南威爾斯州上議院近日公布的一份調查顯示，如果政府沒有採取進一步的緊急措施，保護無尾熊以及其棲地，新南威爾斯州的無尾熊恐在2050年前絕種。

新州上議院近為期一年的調查報告顯示，棲地消失是無尾熊在新州生存最大的威脅，過去政府預估現存的3.6萬隻無尾熊的數據早已過時不可信，從去年底爆發的森裡野火燒毀了無尾熊近1/4的棲地，有些地區的棲息地甚至被大火吞噬了80％以上。

新州是澳洲人口最多的州，由於整地供農業使用，加上都市發展、採礦與伐林等，導致無尾熊棲息地遭到大肆破壞。近年又因為野火季，至少造成5千隻無尾熊喪命，大約占了無尾熊總數的30%。

長達311頁的報告疾呼政府採取行動，落實多黨派組成的國會委員會所提的42項建議，諸如緊急普查、都市發展規劃優先保育無尾熊、增加保育無尾熊的經費等等，否則後代子孫恐無緣再見到無尾熊。

(中時 )