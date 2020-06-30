全球最大晶圓代工廠台積電受到川普政府壓力，儘管無法接受華為海思的訂單，但不少美系和歐系客戶都可彌補華為訂單缺口，對台積電營運沒有太大影響。然而陸媒卻認為，台積電不供貨華為，長期來看有兩大隱憂。

富途牛牛報導，台積電選擇遵守美國禁令，不搞產線去美化，在美、陸角力的大環境下，台積電首先面臨的最大風險是被大陸客戶視為不可靠供應來源。

2019年大陸晶片設計產業銷售額成長19.7%，占全球占比約10%左右，目前來看10%或許不高，但大陸半導體設計廠家未來將持續擴大，若5年翻一倍，到了2024年全球占比將跳升到20%，之後再衝上30%也並非不可能。

若未來美中關係持續緊繃，而台積電也無意蓋非美產線，勢必會讓其他大陸晶片公司感到可靠供應的重要性，而紛紛轉向中芯國際和華虹等本土廠家。

台積電另一風險是讓華為盡全力扶持自己的競爭對手。台積電2019年的營收來自華為海思占14%，以當年台積電營收357.74億美元來估算，華為下單約50億美元。

中芯國際一旦幾年內成功打造去美化產線，將可望獨享華為訂單，如此一來，不僅帶動中芯國際的發展，也會吸引更多大陸品牌轉投中芯國際，這將是台積電長期面臨的一大隱憂。

(中時電子報)